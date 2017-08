Auvergne Rhône Alpes investit 4 millions d’euros pour le handicap

« Une grande région comme la nôtre doit être attentive au handicap ». Laurent Wauquiez président d’Auvergne Rhône Alpes a présenté ce mardi à Lyon un vaste plan de 4 millions d’euros unique en France à destination des porteurs de projet dans le domaine du handicap.

« Il y a des paroles mais il faut surtout des actes »

Sont concernés : les associations, susceptibles de recevoir un coup de pouce de 10 000 euros pour l’achat, par exemple, d’un véhicule adapté pour personnes handicapées. Les clubs handisport sont notamment sujet à beaucoup de contraintes. Les start-up qui œuvrent autour des questions d’accessibilité. Ou encore les ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail). Normalement, le handicap n’est pas une compétence de la Région mais plutôt celle de l’Etat et du Département. « L’idée est de se demander : comment peut-on être utile ? », explique Laurent Wauquiez, « notre région doit être un modèle ». Cet effort est possible grâce notamment aux économies faites sur le train de vie de la collectivité.

Un robot lycéen

L’une des grandes idées de ce plan régional est le déploiement du robot lycéen. Cet appareil innovant d’une valeur de 12 000 euros pièce est utilisé lorsqu’un élève en situation de handicap doit subir une opération longue au cours de sa scolarité. Le robot lui permet de suivre les cours à distance. Une façon de garder un lien et son statut de lycéen. Dans un premier temps, chaque département sera doté d’un robot « mais l’idée n’est pas de s’arrêter là ».

Le point complet avec Laurent Wauquiez :